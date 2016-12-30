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30.12.16 / 12:15 Новости / Общество / Россия и мир

Число активированных iPhone 7 выросло на 13% за три дня

В период с 25 по 27 декабря

iphone-7Количество активированных iPhone 7 выросло на 13% с 25 по 27 декабря. Такие данные в пятницу опубликовала компания Mixpanel.

Как стало известно CNBC, количество активированных «умных» часов Apple Watch возросло на 9%. Годом ранее этот показатель составил 20%.

Количество активных смартфонов и планшетов на Android поднялось менее чем на 3% за три дня. Число активированных Google Pixel – на 8,5%.

Ранее стало известно, что ФАС завела несколько дел на российских дистрибьюторов iPhone. Административные дела заведены на компании ООО «Кронар», ООО «Гримбор, ООО «Максимум», ООО «Хаскел».

По материалам: cnbc.com
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