Число активированных iPhone 7 выросло на 13% за три дня В период с 25 по 27 декабря

Количество активированных iPhone 7 выросло на 13% с 25 по 27 декабря. Такие данные в пятницу опубликовала компания Mixpanel.

Как стало известно CNBC, количество активированных «умных» часов Apple Watch возросло на 9%. Годом ранее этот показатель составил 20%.

Количество активных смартфонов и планшетов на Android поднялось менее чем на 3% за три дня. Число активированных Google Pixel – на 8,5%.

Ранее стало известно, что ФАС завела несколько дел на российских дистрибьюторов iPhone. Административные дела заведены на компании ООО «Кронар», ООО «Гримбор, ООО «Максимум», ООО «Хаскел».