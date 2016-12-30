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30.12.16 / 21:17 Новости / Россия и мир

Дипломаты, Apple, футбол. Итоги 30 декабря

США вышлют российских дипломатов, а Россия американских — нет. Apple откроет заводы в Индии, Семак ушел в «Уфу», а Цаллагов пришел в «Зенит». Такой была пятница, 30 декабря.

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Лавров объявил, что Россия намерена объявить персонами нон-грата 35 дипломатов из США. Они должны уехать из России. Однако президент Путин решение не одобрил и сказал, что Россия не будет высылать американских дипломатов.

Apple планирует начать производство в Индии. С апреля 2017 года айфоны для рынка Индии начнут делать в городе Бангалор. Кроме того, число активированных iPhone 7 выросло на 13% за три дня.

Пятница ознаменовалась двумя спортивными событиями. Во-первых, Сергей Семак возглавил ФК «Уфа». Во-вторых, Ибрагим Цаллагов перешел в «Зенит».

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