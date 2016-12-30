Из «Пулково» в новогодние праздники откроют допрейсы в Европу и Азию В Рим, Мадрид, Анталью, Прагу, Зальцбург, Хельсинки, Пхукет, Дубай, Гоа

Из «Пулково» с 30 декабря 2016 года по 8 января 2017 год откроют дополнительные прямые рейсы в Европу и Азию, а также в российские региональные центры. Об этом в аэропорту сообщили в пятницу.

Из Петербурга на дополнительных самолетах можно улететь в Рим, Мадрид, Белград, Брюссель, Будапешт, Ереван, Аликанте, Анталью, Прагу, Минск и Ригу. Также «Пулково» отправит самолеты на горнолыжные курорты Зальцбург, Хельсинки, Женеву. В Азию можно улететь в Нячанг (Вьетнам), Пхукет (Таиланд), Дубай (ОАЭ), Гоа (Индия), Пунта-Кану (Доминиканская республика), Монастир (Тунис). Кроме того, из Пулково откроют больше рейсов в Мурманск, Сочи, Сыктывкар, Москву, Кемерово, Краснодар, Сургут.

Отметим, в общей сложности маршрутная сеть аэропорта «Пулково» по итогам 2016 года насчитывает более 150 направлений полетов. Ранее в аэропорту рассказали, что на время новогодних каникул в здании воздушной гавани откроют мобильный пункт судебных приставов. Пассажиры смогут узнать о долгах и погасить их, чтобы вылететь за рубеж.