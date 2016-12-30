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30.12.16 / 12:24 Новости / Петербург и Ленобласть

На празднование китайского нового года Петербург потратит 2,5 млн рублей

Будут лекции и мастер-классы

Фото АБН

Фото АБН

На празднование китайского нового года Петербург потратит 2,5 млн рублей. Соответствующий аукцион Смольный разместил накануне.

Согласно тексту закупки, в честь китайского нового года в Петербурге в первом квартале 2017 года пройдут тематические мероприятия. Например, лекции по истории и искусству Китая, мастер-классы по каллиграфии, узелковому плетению, изучению ремесел Поднебесной и др.

Отметим, в 2017 году жители Китая будут отмечать приход 4715 года по лунно-солнечному календарю. Новый год для жителей Поднебесной наступит 28 января. В прошлому году праздник пришелся на 8 февраля.

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