Косачев назвал введение санкций против РФ «агонией политических трупов» Он ожидает реакции Трампа

Санкции, которые США ввели против 35 российских дипломатов, напоминают «агонию политических трупов». Такое мнение высказал в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Уходящая администрация не имеет ни оснований, ни политических, ни моральных прав для столь резких и разрушительных шагов в адрес двусторонних отношений с Россией. Прошу прощения за резкость, но других слов не находится — это агония даже не хромых уток, а политических трупов», — заявил Косачев. Он добавил, что Россия введет ответные меры.

По мнению сенатора, решение о санкциях должно быть взвешенным и учитывать возможную реакцию избранного президента США Дональда Трампа."И такая реакция обязательно должна последовать", — уверен Косачев.

Напомним, ранее Трамп прокомментировал санкции, которые США ввели против России обвинив ее в организации кибератак и вмешательстве в выборы. Он сообщил, что в течение следующей недели проведет встречу с главами американских спецслужб и изучит информацию, которую они ему предоставят.

Добавим, ФБР и МБВ опубликовали доклад,в котором говорится о попытках российских хакеров организовать кибератаки в США. Согласно обнародованным данным, к этому причастны разведывательные службы РФ.