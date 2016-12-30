Все новости

30.12.16 / 00:34 Новости / Политика / Россия и мир

Кремль считает санкции США против России «необоснованными и незаконными»

И напомнили, что Обама покинет пост через три недели

кремль-bestmaps.ru_Санкции, введенные США против России, стали проявлением «непредсказуемой и можно даже сказать агрессивной внешней политики». Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в Кремле сожалеют о принятом администрацией Обамы решении. Также пресс-секретарь напомнил о том, что санкции ввел глава государства, который покинет свой пост через три недели.

Санкции в Кремле считают «необоснованными и незаконными», а обвинения со стороны американских властей - «беспочвенными». Песков пообещал, что Россия ответит на введение ограничений в ближайшее время.

Напомним, ранее президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России. Они коснулись шести физических лиц и пяти российских ведомств, в частности, ФСБ и ГРУ. Ограничения связаны с приписанными России кибератаками.

По материалам: ria.ru
Метки: , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016