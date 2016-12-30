Кремль считает санкции США против России «необоснованными и незаконными» И напомнили, что Обама покинет пост через три недели

Санкции, введенные США против России, стали проявлением «непредсказуемой и можно даже сказать агрессивной внешней политики». Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в Кремле сожалеют о принятом администрацией Обамы решении. Также пресс-секретарь напомнил о том, что санкции ввел глава государства, который покинет свой пост через три недели.

Санкции в Кремле считают «необоснованными и незаконными», а обвинения со стороны американских властей - «беспочвенными». Песков пообещал, что Россия ответит на введение ограничений в ближайшее время.

Напомним, ранее президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России. Они коснулись шести физических лиц и пяти российских ведомств, в частности, ФСБ и ГРУ. Ограничения связаны с приписанными России кибератаками.