Кудрин предостерег власти от резкого повышения пенсионного возраста Это может занять от восьми до 15 лет

Повышение пенсионного возраста до 63 лет не должно происходить резко и может занять от восьми до 15 лет. Такое мнение высказал в четверг бывший министр финансов России Алексей Кудрин.

«Это растягивается, допустим, на 8-15 лет в зависимости от темпа перехода», — пояснил Кудрин. Он добавил, что ситуации, в которой граждане беспокоятся о слишком резком переходе, не должно сложиться.

По прогнозам Кудрина, пенсионный возраст будет меняться «по полгода или году в год». Он отметил, что пока правительство планирует зафиксировать его на отметке в 63 года.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. Теперь его продолжительность составляет 240 месяцев. В апреле текущего года Минфин предложил повысить пенсионный возраст и снизить ежегодную индексацию.