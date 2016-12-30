Все новости

30.12.16 / 06:03 Новости / Россия и мир / Экономика

Кудрин предостерег власти от резкого повышения пенсионного возраста

Это может занять от восьми до 15 лет

Алексей Кудрин ПМЭФ-2015Повышение пенсионного возраста до 63 лет не должно происходить резко и может занять от восьми до 15 лет. Такое мнение высказал в четверг бывший министр финансов России Алексей Кудрин.

«Это растягивается, допустим, на 8-15 лет в зависимости от темпа перехода», — пояснил Кудрин. Он добавил, что ситуации, в которой граждане беспокоятся о слишком резком переходе, не должно сложиться.

По прогнозам Кудрина, пенсионный возраст будет меняться «по полгода или году в год». Он отметил, что пока правительство планирует зафиксировать его на отметке в 63 года.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. Теперь его продолжительность составляет 240 месяцев. В апреле текущего года Минфин предложил повысить пенсионный возраст и снизить ежегодную индексацию.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016