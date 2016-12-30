ЛАЭС снизит мощность энергоблоков в новогодние каникулы В среднем на 650 МВт в сутки

Ленинградская атомная электростанция в новогодние каникулы снизит мощность энергоблоков. Об этом в концерне «Росэнергоатом» объявили в пятницу.

Отметим, на ЛАЭС запланировали наибольшее снижение мощности среди всех АЭС концерна. В среднем станция потеряет 650 МВт в сутки.

В прошлом году на время новогодних каникул на ЛАЭС общую энергомощность снизили на 500-700 МВт. Во это время работали только второй и третий энергоблоки.

Снижать мощность начнут 31 декабря 2016 года и закончат 10 января 2017 года. Так, если суммарная мощность энергоблоков «Росэнергоатома» в период максимального потребления электроэнергии 28–30 декабря составляет порядка 27 ГВт, то на период 31 декабря – 2 января на станции прогнозируют снижение мощности в среднем до 24–24,5 ГВт.

Отметим, в состав « Росэнергоатома» входят все 10 атомных станций России. «Росэнергоатом» — энергетический дивизион госкорпорации «Росатом».