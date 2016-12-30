МЧС сообщило об окончании основных поисковых работ в Сочи Отряды «Центроспас» и центра «Лидер»

МЧС сообщило об окончании основной фазы поисковой операции на месте крушения самолета Ту-154 под Сочи. Об этом в ведомстве рассказали в пятницу.

Место авиакатастрофы покинули отряды «Центроспас» и центра «Лидер». Это произошло в полдень.

Напомним, в воскресенье после взлета из аэропорта Адлера в акваторию Черного моря упал самолет Ту-154 Минобороны. Самолет сначала получил удар о поверхность воды, а после ударился о дно моря. Поисковые работы длились почти шесть дней. Рассматриваются несколько версий катастрофы, основные – ошибка пилотирования и техническая неисправность лайнера.

Этот самолет Ту-154 был выпущен в 1983 году. Его последний плановый ремонт прошел в сентябре 2016 года.

На борту лайнера летели 92 человека. Все они направлялись в Сирию, на авиабазу Хмеймим в Латакии. В самолете летели артисты ансамбля Александрова, сотрудники департамента культуры Минобороны, а также Елизавета Глинка, общественный деятель, более известная как Доктор Лиза. Все пассажиры и члены экипажа погибли.