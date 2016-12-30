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30.12.16 / 01:20 Новости / Россия и мир / Экономика

Миллер: «Газпром» полностью загрузил «Северный поток»

Даже более, чем на 100%

Алексей Миллер, фото пресс-службы ОАО ГазпромГазопровод «Северный поток»  загружен более чем на 100%. Об этом в четверг рассказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«По оперативным данным на сегодняшнее утро, „Северный поток“ загружен даже больше, чем на 100%. Более 150 миллионов кубометров газа в сутки мы сегодня поставляем через этот газопровод», — сказал Миллер. Он добавил, что это еще раз подтвердило востребованной проекта на европейском рынке.

Напомним, в конце октября Европейская комиссия одобрила расширенный доступ «Газпрома» к газопроводу Opal. До этого  "Северный поток" был загружен лишь на 84%. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Он соединяет Россию и Германию.

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