Миллер: «Газпром» полностью загрузил «Северный поток» Даже более, чем на 100%

Газопровод «Северный поток» загружен более чем на 100%. Об этом в четверг рассказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«По оперативным данным на сегодняшнее утро, „Северный поток“ загружен даже больше, чем на 100%. Более 150 миллионов кубометров газа в сутки мы сегодня поставляем через этот газопровод», — сказал Миллер. Он добавил, что это еще раз подтвердило востребованной проекта на европейском рынке.

Напомним, в конце октября Европейская комиссия одобрила расширенный доступ «Газпрома» к газопроводу Opal. До этого "Северный поток" был загружен лишь на 84%. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Он соединяет Россию и Германию.