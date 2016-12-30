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30.12.16 / 15:59 Новости / Россия и мир

Путин: Россия не будет высылать американских дипломатов

«Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов»

путин радуга 5Российская сторона не станет высылать американских дипломатов. Такое заявление сделал в пятницу президент России Владимир Путин.

«Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники», — сказал президент, отметив, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.

Напомним, американские власти ввели в отношении России новые санкции 29 декабря. Они были связаны с хакерскими атаками во время президентских выборов в США. США выслали из страны 35 российских дипломатов. Последние подозреваются в причастности к разведывательной деятельности. МИД России предложил президентской администрации список из 35 американских дипломатов, которых можно выслать. Глава внешнеполитического ведомства предложил Путину закрыть дом отдыха американского посольства в Серебряном Бору и склад дипмиссии в Москве.

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