Опрос: Большинство читателей «Бутырских новостей» верят в Деда Мороза Верят 46%, не верят 32%

Большинство читателей газеты «Бутырские новости» верят в Деда Мороза. Об этом газета сообщила в пятницу.

В Деда Мороза верят 46% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 32% участвовавших в опросе. Еще 22% читателей отметили, что они сами – Деды Морозы.

Ранее результаты предновогоднего опроса опубликовал ВЦИОМ. По данным этого опроса, почти половина россиян провожают 2016 год с оптимизмом. Больше половины, 52%, назвали его удачным. Однако для 47% респондентов год стал тяжелым или по крайней мере достаточно трудным.