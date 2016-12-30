Все новости

30.12.16 / 20:48 Новости / Общество / Россия и мир

Опрос: Большинство читателей «Бутырских новостей» верят в Деда Мороза

Верят 46%, не верят 32%

Фото oleanclub.ru

Фото oleanclub.ru

Большинство читателей газеты «Бутырские новости» верят в Деда Мороза. Об этом газета сообщила в пятницу.

В Деда Мороза верят 46% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 32% участвовавших в опросе. Еще 22% читателей отметили, что они сами – Деды Морозы.

Ранее результаты предновогоднего опроса опубликовал ВЦИОМ. По данным этого опроса, почти половина россиян провожают 2016 год с оптимизмом. Больше половины, 52%, назвали его удачным. Однако для 47% респондентов год стал тяжелым или по крайней мере достаточно трудным.

По материалам: gazeta-butyrsky.ru
Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016