Первый этап строительства Охтинского коллектора завершат к 2020 году Общий расход сточных вод в год составит около 11 млн кубов

Первый этап строительства Охтинского канализационного коллектора завершат к 2020 году. Об этом АБН сообщили в петербургском «Водоканале» в пятницу.

Как отметили представители предприятия, общий расход сточных вод составит порядка 11 млн кубометров в год. Все стоки отправят на очистку на Северную станцию аэрации. Во время первого этапа проложат около 7,7 км тоннельных коллекторов, их диаметр — от 1,2 до 3,1 м.

Напомним, в 2016 году вода с водопроводных станций на 100% соответствовала качествам питьевой воды. Суточное потребление холодной воды снизилось. В среднем жители Петербурга потребляли по 128 литров воды. Также в 2016 год «Водоканал» провел реконструкцию около 80 км водопроводов, а также замену более 3400 единиц арматуры.