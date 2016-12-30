PMI в сфере услуг в России в декабре достиг максимума за четыре года Показатель достиг отметки в 56,5 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России достиг в декабре четырехлетнего максимума. Об этом сообщили в пятницу в аналитической компании IHS Markit.

Показатель достиг отметки 56,5 пункта, против 54,7 пункта в ноябре. Совокупный индекс, который включает, помимо сферы услуг, обрабатывающую промышленности, также достиг максимума за четыре года — 56,6 пункта.

PMI предназначен для того, чтобы отслеживать динамику и состояние конъюнктуры рынка. Значение индекса выше 50 указывает на рост деловой активности. Значение ниже этой отметки свидетельствует о замедлении деловой активности в этом секторе. В ноябре PMI в сфере услуг достиг максимума за четыре месяца.