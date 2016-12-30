Самолет «Почты России» совершил первый международный перелет В Китай

Магистральный грузовой самолет «Почты России» Ту-204С совершил первый международный перелет. Об этом сообщили в компании в пятницу.

Самолет прилетел в китайский город Харбин. Здесь в воздушное судно погрузили 21 тонну отправлений, после чего самолет отправился в Екатеринбург.

Напомним, 5 декабря «Почта России» запустила два самолета для доставки отправлений в Сибири и на Дальнем Востоке. Стоимость самолет составила 3,39 млрд рублей. По словам главы Минкомсвязи Николая Никифорова, «Почте России» необходимы около 70 самолетов, чтобы справится с объемами отправлений.