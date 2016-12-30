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30.12.16 / 11:57 Новости / Россия и мир

Самолет «Почты России» совершил первый международный перелет

В Китай

Фото: sostav.ru

Фото: sostav.ru

Магистральный грузовой самолет «Почты России» Ту-204С совершил первый международный перелет. Об этом сообщили в компании в пятницу.

Самолет прилетел в китайский город Харбин. Здесь в воздушное судно погрузили 21 тонну отправлений, после чего самолет отправился в Екатеринбург.

Напомним, 5 декабря «Почта России» запустила два самолета для доставки отправлений в Сибири и на Дальнем Востоке. Стоимость самолет составила 3,39 млрд рублей. По словам главы Минкомсвязи Николая Никифорова, «Почте России» необходимы около 70 самолетов, чтобы справится с объемами отправлений.

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