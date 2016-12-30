Приватизацию электросетевых комплексов в Томской области планируют завершить в 2018 году В 2017 году намечена приватизация имущественных комплексов электроэнергетики в Колпашевском, Александровском районах и городе Кедровом

Власти Томской области намерены завершить приватизацию электросетевых комплексов региона в 2018 году. Об этом сообщили в областной администрации в пятницу.

В 2017 году намечена приватизация имущественных комплексов электроэнергетики в Колпашевском, Александровском районах и городе Кедровом. Объекты подлежат приватизации в соответствии со ст. 30.1 Федерального закона № 178 от 21 декабря 2001 года «О приватизации государственного и муниципального имущества».

В 2016 году успешно приватизированы комплексы в Зырянском, Каргасокском, Чаинском и Шегарском районах. Ранее были проданы электросетевые комплексы еще в семи районах — Асиновском, Бакчарском, Верхнекетском, Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Тегульдетском.