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30.12.16 / 19:37 Новости / Политика / Россия и мир

Путин поздравил глав зарубежных стран с Новым годом

Поздравил Трампа, а Обаму не поздравил

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом глав зарубежных стран. Об этом в пятницу сообщили в Кремле.

Путин поздравил коллег из европейских и азиатских стран. При этом, отметим, он поздравил избранного президента США Дональда Трампа и не поздравил его предшественника, президента Барака Обаму, который является действующим президентом.

После в пятницу Владимир Путин посетил музеи Московского Кремля. Также он встретился с со съемочной группой фильма «Викинг».

Ранее президент России провел новогодний прием в Кремле. Он носил рабочий характер из-за трагедии в Сочи, где во время авиакатастрофы погибли 92 человека.

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