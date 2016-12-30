Путин поздравил глав зарубежных стран с Новым годом Поздравил Трампа, а Обаму не поздравил

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом глав зарубежных стран. Об этом в пятницу сообщили в Кремле.

Путин поздравил коллег из европейских и азиатских стран. При этом, отметим, он поздравил избранного президента США Дональда Трампа и не поздравил его предшественника, президента Барака Обаму, который является действующим президентом.

После в пятницу Владимир Путин посетил музеи Московского Кремля. Также он встретился с со съемочной группой фильма «Викинг».

Ранее президент России провел новогодний прием в Кремле. Он носил рабочий характер из-за трагедии в Сочи, где во время авиакатастрофы погибли 92 человека.