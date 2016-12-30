Здание Смольного подготовят к реставрационным работам За 5,436 млн рублей

Здание Смольного подготовят к реставрационным работам. Закупку на разработку документации по фасадам комплекса объекта культурного наследия и подготовку актуализированных поэтажных планов администрация Петербурга разместила накануне.

Целью данной закупки является содержание в надлежащем состоянии зданий, находящихся в ведении Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. Исполнитель должен выполнить наземное лазерное сканирование зданий, изготовить трехмерной точечной модели объектов комплекса зданий Смольного, обмерные чертежи, паспорта фасадов зданий и прочие работы. Они обойдутся городскому бюджету в 5, 436 млн рублей.

Также администрация разместила аукцион на выполнение инженерно-геодезических работ с изготовлением и согласованием топографических планов территории комплекса зданий Смольного. Его стоимость – 342,317 млн рублей.

Напомним, администрация Петербурга находится в здании бывшего Смольного института благородных девиц Санкт-Петербурга. Это первое в России женское учебное заведение, положившее начало женскому образованию в стране. Указ о его основании в 1764 году подписала Екатерина Вторая.