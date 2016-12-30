«Роскосмос» прогнозирует прибыль на 2016 год на уровне 3,2 млрд рублей Рост год к году на 56%

Госкорпорация «Роскосмос» прогнозирует чистую консолидированную прибыль предприятий, входивших в корпорацию, на уровне 3,2 млрд рублей. Такой прогноз на 2016 год в госкорпорации дали в пятницу.

Эта сумма больше полученной в 2015 году прибыли на 56%. В 2016 году госкорпорация провела 18 запусков, из них 15 — с космодрома Байконур.

«Роскосмос» объявил 2017 год Годом первого спутника. Напомним, в 1957 в космос запустили первый искусственный спутник Земли.

Отметим, ранее в «Роскосмосе» пообещали нарастить количество пусков в 2017 году в два раза. В корпорации планируют сделать 29 пусков.

В 2016 году только один из стартов был неудачным. Это запуск грузового корабля «Прогресс МС-04». Он упал с высоты 190 метров.