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30.12.16 / 20:18 Новости / Россия и мир / Финансы

«Роснефть» и АФК «Система» закрыли сделку по «Таргину»

Cумма сделки составила 4,1 млрд рублей

Фото АБН

Фото АБН

«Роснефть» и АФК «Система» закрыли сделку по нефтесервисной компании «Таргин». «Роснефть» сообщила о приобретении в пятницу.

Накануне сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба. «Роснефть» купила «Таргин» за 4,1 млрд рублей.

Теперь парк буровых установок «Роснефти» увеличился на 19%, число бригад по ремонту скважин — на 30%. Напомним, «Таргин» была обслуживающей компанией «Башнефти». «Башнефть» продала сервисные подразделения АФК «Системе» за 4,1 млрд рублей в октябре 2013 года. Теперь собственником «Башнефти» является «Роснефть».

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