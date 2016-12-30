СМИ: Россия созывает встречу СБ ООН по перемирию в Сирии Это будет закрытое заседание

Совет Безопасности ООН по инициативе России проведет встречу, на которой обсудит объявленный в Сирии режим прекращения огня. Об этом пишет в пятницу ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Россия запросила эту встречу. Ожидается, что речь пойдет об объявленном в Сирии прекращении огня», — сказал собеседник агентства. Отмечается, что встреча будет закрытой и состоится после открытого заседания.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил о достижении договоренностей о прекращении огня в Сирии. Политик назвал эти договоренности «хрупкими». Также он заявил о сокращении военного присутствия РФ в Сирии.