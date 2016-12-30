Санкции США касаются и семей российских дипломатов Российская дипмиссия расценила их как "недружественный акт"

Санкции, которые США накануне ввели против российских дипломатов и их семей, подрывают двусторонние отношения. Об этом заявили в пятницу в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Мы расцениваем новые санкции действующей администрации (США) против России, российских дипломатов, членов их семей в США не просто как недружественный акт. Объявленные 29 декабря санкции нацелены непосредственно на подрыв российско-американских двусторонних отношений», — сообщила российская дипмиссия в своем аккаунте в Twitter. Отмечается, что решение американской стороны не останется без ответа.

Напомним, накануне администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против России. Они коснулись ряда организаций и официальных лиц. В частности, 35 российских дипломатических работников были объявлены персонами нон грата.

Причиной введения ограничений стало предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США. Американские спецслужбы подозревают российских хакеров в организации кибератак.