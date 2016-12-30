Все новости

30.12.16 / 22:04 Новости / Общество / Россия и мир

СМИ: Райкина госпитализировали в Москве

Двумя днями ранее его прооперировали

райкинАктера и руководителя академического театра «Сатирикон» Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве Об этом в пятницу сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации источника, Райкина доставили в НИИ им. Склифосовского. Ему вызывали скорую помощь.

Напомним, двумя днями ранее актер получил травму во время репетиции. Он повредил ногу в Тобольске, куда приехал на гастроли. Райкин был прооперирован и вечером того же дня сыграл в спектакле. Операция прошла в местной больнице.

По материалам: 360tv.ru

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016