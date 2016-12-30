СМИ: Райкина госпитализировали в Москве Двумя днями ранее его прооперировали

Актера и руководителя академического театра «Сатирикон» Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве Об этом в пятницу сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации источника, Райкина доставили в НИИ им. Склифосовского. Ему вызывали скорую помощь.

Напомним, двумя днями ранее актер получил травму во время репетиции. Он повредил ногу в Тобольске, куда приехал на гастроли. Райкин был прооперирован и вечером того же дня сыграл в спектакле. Операция прошла в местной больнице.