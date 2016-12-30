Смольный закупит спецодежду для пожарных на сумму свыше 22 млн рублей Нужно 769 комплектов

Смольный закупит спецодежду для пожарных почти на 22,2 млн рублей. Соответствующий аукцион в пятницу на сайте госзакупок разместил комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

За эти деньги купят 769 комплектов боевой одежды 1-го уровня защиты. Они нужны для начальствующего и рядового состава пожарной охраны государственной противопожарной службы в Петербурге.

Отметим в 2016 году Петербургский университет МЧС признали лучшим вузом страны для подготовки спасателей. Вуз готовит специалистов для противопожарной службы и другим направлениям. Всего в университете обучают более чем по 70 специальностям.

В Петербурге за последние пять лет снизилось число пожаров и погибших в них. Об этом ранее рассказал губернатор Георгий Полтавченко. Он отметил, что в среднем первое пожарное подразделение приезжает чуть больше чем через шесть минут после вызова. Федеральный норматив – 10 минут.