Смольный зарегистрировал право собственности на стадион на Крестовском острове Площадб объекта - 283,958 тыс. кв. м.

Администрация Петербурга зарегистрировала право собственности на построенный стадион на Крестовском острове. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Игоря Албина.

«В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30 декабря 2016 г. зарегистрировано право Санкт-Петербурга на объект недвижимости «Футбольный стадион в западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга: 1-й этап – футбольный стадион» с нежилым назначением». Площадь объекта — 283,958 тыс. кв. м.

Напомним, стадион на Крестовском острове начали строить в 2007 году. Его стоимость выросла за девять лет с 6,7 млрд рублей до 44 млрд рублей. Накануне стадион сдали в эксплуатацию.