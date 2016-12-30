Советник Трампа обвинила Обаму в попытке загнать политика в угол По ее мнению, это не похоже на мирную передачу власти

Экс-глава избирательного штаба Трампа Келлиэнн Конуэй, которая станет советником в новой администрации, усмотрела в действия Обамы попытку ограничить свободу избранного президента. Об этом она заявила в пятницу.

«Скажу вам, что даже те, кто симпатизировал президенту Обаме в большинстве вопросов, говорят, что одной из причин, по которой он поступил так, стало желание ограничить свободу действий избранного президента Трампа. Очень плачевно, если политика стала здесь главным мотивирующим фактором», — сказала Конуэй. Она отметила, что происходящее не похоже на мирную передачу власти.

Советник напомнила, что во время предвыборной кампании много внимания уделялось России и кибератакам. По мнению Конуэй, причина проигрыша Хиллари Клинтон кроется в неправильной стратегии, а не во вмешательстве извне, даже если оно имело место.

Напомним, накануне ФБР и МБВ опубликовали доклад, в котором обвинили российские разведывательные службы в организации кибератак и попытке вмешаться в выборы. Трамп сообщил, что на следующей неделе проведет встречу с главами американских спецслужб.