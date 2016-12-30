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30.12.16 / 17:45 Новости

Световое шоу на Дворцовой повторят 31 декабря

С 18:00 до 23:00

Световое шоуСветовое видеопроекционное шоу на Дворцовой площади в Петербурге повторят 31 декабря. Об этом в пятницу сообщили организаторы шоу.

Представление устроят с 18:00 до 23:00. Спонсор шоу – компания «Аэрофлот».

Отметим, в пятницу в 22:30 «Аэрофлот» устроит фейерверк в акватории Невы у Дворцового моста. А 31 декабря сразу после окончания светового шоу на главной площади Петербурга начнутся новогодние гуляния, которые продлятся до 4:00.

Световое шоу должны были показать в прошлый понедельник, однако из-за траура мероприятие отменили. Премьеру назначили на вторник.

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