Тимощук может войти в тренерский штаб «Зенита» — Источник Или уйдет помогать Семаку в «Уфу»

Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук может войти в тренерский штаб петербургского клуба. Об этом в пятницу АБН сообщил источник, близкий к работе трансферного отдела «Зенита».

По словам источника, на кандидатуре Тимощука настоял главный тренер петербуржцев Мирча Луческу, знакомый с украинским футболистом по работе в донецком «Шахтере». Также, по словам источника, вероятен вариант назначения Тимощука в «Уфу» в качестве помощника Сергея Семака. «Имя еще одного помощника, который придет со мной, будет объявлено позже», — отметил Семак.

Напомним, Тимощук провел в «Зените» несколько сезонов: с 2007 по 2009, а также с 2013 по 2014 год. В «Зените» украинский полузащитник дважды становился чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. В 2007 году Тимощука признали лучшим игроком чемпионата России по футболу по оценкам газеты «Спорт-Экспресс». Также он дважды попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России.