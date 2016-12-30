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30.12.16 / 09:15 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп может отменить санкции против России

И вернуть дипломатов в страну

rg.ru трампИзбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации сможет отменить введенные администрацией Барака Обамы антироссийские санкции. Об этом заявили представители Белого дома на брифинге, который состоялся в четверг.

Представитель Обамы признал, что Трамп будет иметь полномочия сделать это уже после инаугурации, которая запланирована на 20 января. "Мы считаем, что это было бы нецелесообразно, — отметил он.

Еще один участник брифинга, американский чиновник, признал, что у администрации Трампа будет право решать, как действовать в отношении России и других стран. Он выразил надежду на продолжение внешнеполитического курса Обамы.

Напомним, накануне Барак Обама подписал указ о введении санкций против России. Они, в частности, коснулись Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления (ГРУ, официально — Главное управление) Генштаба ВС РФ, а также высшего руководства ГРУ. Кроме того, 35 российских дипломатов были признаны персонами нон-грата и высланы из страны.

По материалам: tass.ru
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