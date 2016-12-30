Трамп назвал отказ Путина высылать дипломатов «отличным ходом» И лестно отозвался о российском лидере

Избранный президент США Дональд Трамп высоко оценил решение президента России Владимира Путина не высылать из страны американских дипломатов. Политик заявил об этом в пятницу.

«Путин сделал отличный шаг. Я всегда знал, что он очень умен», — написал Трамп. Ранее в Госдепартаменте США заявили, что знают о решении Путина, но отказались его комментировать.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров предложил Путину выслать из РФ американских дипломатов в ответ на введенные накануне санкции. Глава государства ответил отказом. По его словам, Россия не желает опускаться до «кухонной дипломатии».