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30.12.16 / 23:20 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп назвал отказ Путина высылать дипломатов «отличным ходом»

И лестно отозвался о российском лидере

Дональд ТрампИзбранный президент США Дональд Трамп высоко оценил решение президента России Владимира Путина не высылать из страны американских дипломатов. Политик заявил об этом в пятницу.

«Путин сделал отличный шаг. Я всегда знал, что он очень умен», — написал Трамп. Ранее в Госдепартаменте США заявили, что знают о решении Путина, но отказались его комментировать.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров предложил Путину выслать из РФ американских дипломатов в ответ на введенные накануне санкции. Глава государства ответил отказом. По его словам, Россия не желает опускаться до «кухонной дипломатии».

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