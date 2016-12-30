Трамп проведет встречу с руководителями американских спецслужб На следующей неделе

Избранный президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с руководителями спецслужб после публикации доклада ФБР и МБВ об организованный Россией кибератаках. Об этом политик заявил в четверг.

​«В интересах нашей страны и ее великого народа я встречусь с руководителями разведывательного сообщества, чтобы получить новую информацию об этой ситуации», — сказал Трамп. Он добавил, что встреча может состояться «на следующей неделе».

Напомним, ранее ФБР и МБВ опубликовали отчет, согласно которому две кибератаки были организованы двумя группами российских разведывательных служб. Речь идет о о попытках взлома, которые были зафиксированы в США летом 2015 года и весной 2016 года. Президент США Барак Обама подписал указ о введении новых антироссийских санкций.