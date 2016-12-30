В Китае панда сломала мужчине обе руки Его спасли коллеги

В Китае панда напала на сотрудника одного из центров по охране и исследованию больших панд и сломала ему обе руки. Об этом сообщает в пятницу агентство China News Service.

Инцидент произошел 17 декабря в провинции Сычуань, в центре, где специалисты готовят больших панд к выходу на волю. Сотрудник по фамилии Вэй вошел в вольер к 16-летней самке панды по кличке Симэй, после чего животное напало на него, протащило па вальеру и сломало ему обе руки.

Вэя спасли коллеги. В настоящее время мужчина находится в больнице и лечится от укусов и переломов. «Я простил ее. Я эксперт в этой области и знаю, на что способны животные», — цитирует его агентство.

Напомним. в середине декабря в Хабаровском крае медведь напал на человека. Гималайский медведь забрался в старое строение и набросился на прибывшего на место происшествия сотрудника правоохранительных органов. Животное застрелили.