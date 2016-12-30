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30.12.16 / 05:08 Новости / Общество / Россия и мир

В машине пропавшего в Бразилии греческого посла нашли труп

Автомобиле и тело сильно обгорели

Фото: gorod55.ru

Фото: gorod55.ru

В Рио-де-Жанейро обнаружена машина пропавшего греческого посла Кириакоса Амиридиса с обгоревшим телом внутри. Об этом сообщает в пятницу Globo.

Сам автомобиль сильно обгорел. Найденное внутри тело отправлено на экспертизу. Правоохранительные органы предполагают, что им удалось обнаружить труп посла.

Напомним, об исчезновении 59-летнего Амиридиса ранее сообщила его жена. В последний раз дипломата видели живым в понедельник. Он возглавлял греческое диппредставительство в городе Бразилиа, столице Бразилии. В Рио-де-Жайнеро Амиридис приехал на рождественские и новогодние праздники.

 

По материалам: g1.globo.com
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