«Россети» ожидают рост выручки на 11% в 2016 году До 850 млрд рублей

«Россети» ожидают, что по итогам 2016 года рост выручки компании составит 11% год к году. Об этом сообщили в компании в пятницу.

Выручка, как ожидают в «Россетях», в 2016 году составит 850 млрд рублей. Кроме того, в компании ожидают, что чистая прибыль также окажется выше, чем в 2015 году.

Напомним, в июле Счетная палата РФ сообщила о том, что стоимость чистых активов «Россетей» в 2013—2015 годах упала ниже уровня уставного капитала компании. По итогам прошлого года чистый убыток «Россетей» составил 234 млрд рублей.