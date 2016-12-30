Все новости

30.12.16 / 16:39 Новости / Россия и мир

«Россети» ожидают рост выручки на 11% в 2016 году

До 850 млрд рублей

Россети pravdaurfo.ru«Россети» ожидают, что по итогам 2016 года рост выручки компании составит 11% год к году. Об этом сообщили в компании в пятницу.

Выручка, как ожидают в «Россетях», в 2016 году составит 850 млрд рублей. Кроме того, в компании ожидают, что чистая прибыль также окажется выше, чем в 2015 году.

Напомним, в июле Счетная палата РФ сообщила о том, что стоимость чистых активов «Россетей» в 2013—2015 годах упала ниже уровня уставного капитала компании. По итогам прошлого года чистый убыток «Россетей» составил 234 млрд рублей.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016