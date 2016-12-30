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30.12.16 / 11:27 Новости / Россия и мир

Запуск «Прогресс МС-05» перенесли на 21 февраля

Изначально запуск запланировали на 2 февраля

Прогресс МСЗапуск космического грузового корабля «Прогресс МС-05» перенесли на 21 февраля. Об этом сообщили в «Роскосмосе» в пятницу.

Согласно сообщению ведомства, в первом квартале 2017 года планиурется совершить два пуска с космодрома Байконур: 21 февраля — транспортного грузового корабля «Прогресс МС-05», 27 марта — транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-04». Изначального запуск «Прогресса» был запланирован на 2 февраля.

Напомним, 1 декабря «Прогресс МС-04» отправился к МКС с грузом для экипажа станции. На орбиту его выводила ракета-носитель «Союз-У».  На 383 секунде полета телеметрия с корабля перестала поступать. Корабль сгорел над Тувой.

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