Запуск «Прогресс МС-05» перенесли на 21 февраля Изначально запуск запланировали на 2 февраля

Запуск космического грузового корабля «Прогресс МС-05» перенесли на 21 февраля. Об этом сообщили в «Роскосмосе» в пятницу.

Согласно сообщению ведомства, в первом квартале 2017 года планиурется совершить два пуска с космодрома Байконур: 21 февраля — транспортного грузового корабля «Прогресс МС-05», 27 марта — транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-04». Изначального запуск «Прогресса» был запланирован на 2 февраля.

Напомним, 1 декабря «Прогресс МС-04» отправился к МКС с грузом для экипажа станции. На орбиту его выводила ракета-носитель «Союз-У». На 383 секунде полета телеметрия с корабля перестала поступать. Корабль сгорел над Тувой.