Захарова назвала санкции «ударом по престижу» США И упрекнула команду Обамы в малограмотности

Барак Обама, подписав указ о введении санкций против России, нанес «сокрушительный удар по престижу Америки». Такое мнение высказала в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодня Америка, американский народ были унижены своим же собственным Президентом. Не международными террористами, не войсками противника. На этот раз пощечину Вашингтону нанёс его же хозяин, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящей команды», — написала Захарова. Она добавила, что американским властям следовало бы сосредоточиться не на мести, а на урегулировании сирийского конфликта.

«Весь мир, от партера до галерки, наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки и её лидерству, нанесённый Бараком Обамой и его малограмотной внешнеполитической командой, раскрывшей миру свой главный секрет — исключительность была маскировкой беспомощности», — добавила Захарова. По ее мнению, ни одна другая страна не смогла бы так навредить США, как политика главы государства.

Напомним, ранее президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России. Они коснулись официальных лиц и ведомств. Причиной введения ограничений стало предполагаемое вмешательство РФ в американскую политику и организация кибератак.