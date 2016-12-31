В 2016 году 93 журналиста погибли из-за несчастных случаев Некоторые, вероятно, были убиты

В 2016 году не менее 93 журналистов и сотрудников СМИ погибли на работе в результате несчастного случая. Об этом в субботу сообщила Международная федерация журналистов (IFJ).

Отмечается, что журналисты погибали из-за терактов и перестрелок. Наибольшее количество работников СМИ, по данным федерации, погибло в Ираке (15 человек), Афганистане (13 человек) и Мексике (11 человек).

Еще одной причиной гибели стали авиакатастрофы. В докладе IFJ также упоминаются российские журналисты, погибшие в результате крушения самолета Минобороны РФ Ту-154.

Напомним, 25 декабря Ту-154 потерпел крушение над Черным морем. На борту находились 92 человека, все они погибли. В числе погибших были девять журналистов.