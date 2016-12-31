Американцы спели гимн России в память о жертвах крушения Ту-154 Это был хор Шиллеровского института

Участники хора Шиллеровского института исполнили российский гимн в память о тех, кто погиб в результате крушения самолета Минобороны РФ Ту-154. Соответствующее видео они опубликовали на канала YouTube в субботу.

Некоторые из пришедших принесли цветы к российскому консульству в Нью-Йорке, у многих были на груди георгиевские ленты. Глава института Хельга Цепп-Ларуш опубликовала текст с соболезнованиями.

Напомним, 25 декабря Ту-154 потерпел крушение над черным морем. На борту находились 92 человека, в том числе филантроп и доктор Елизавета Глинка и девять журналистов. Все пассажиры и члены экипажа погибли.