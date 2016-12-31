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31.12.16 / 08:23 Новости / Общество / Россия и мир

Американцы спели гимн России в память о жертвах крушения Ту-154

Это был хор Шиллеровского института

Ту-154Участники хора Шиллеровского института исполнили российский гимн в память о тех, кто погиб в результате крушения самолета Минобороны РФ Ту-154. Соответствующее видео они опубликовали на канала YouTube в субботу.

Некоторые из пришедших принесли цветы к российскому консульству в Нью-Йорке, у многих были на груди георгиевские ленты. Глава института Хельга Цепп-Ларуш опубликовала текст с соболезнованиями.

Напомним, 25 декабря Ту-154 потерпел крушение над черным морем. На борту находились 92 человека, в том числе филантроп и доктор Елизавета Глинка и девять журналистов. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

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