Apple сократит производство iPhone на 10% — СМИ Из-за низких продаж

Корпорация Apple сократит производство моделей iPhone 7 и iPhone 7 Plus на 10% в 2017 году. Об этом пишет в субботу издание Nikkei со ссылкой на свои расчеты и данные поставщиков.

Источники издания назвали такое решение руководства «ожидаемым». Отмечается, что приведенные расчеты сделаны на основе данных о продажах смартфонов по всему миру.

Напомним, в январе корпорация объявила о намерении сократить выпуск моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus на 30% в первом квартале 2016 года. Причиной такого шага стало резкое сокращение продаж. Отмечалось, что в розничных сетях скопилось слишком большое количество iPhone этих моделей.