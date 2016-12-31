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31.12.16 / 06:04 Новости / Россия и мир

Apple сократит производство iPhone на 10% — СМИ

Из-за низких продаж

iphone-7Корпорация Apple сократит производство моделей iPhone 7 и iPhone 7 Plus на 10% в 2017 году. Об этом пишет в субботу издание Nikkei со ссылкой на свои расчеты и данные поставщиков.

Источники издания назвали такое решение руководства «ожидаемым». Отмечается, что приведенные расчеты сделаны на основе данных о продажах смартфонов по всему миру.

Напомним, в январе корпорация объявила о намерении сократить выпуск моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus на 30% в первом квартале 2016 года. Причиной такого шага стало резкое сокращение продаж. Отмечалось, что в розничных сетях скопилось слишком большое количество iPhone этих моделей.

По материалам: asia.nikkei.com
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