Российские военные нанесли авиаудары по Сирии – СМИ По маршруту поставок нефти террористов

Российские военно-космические силы нанесли авиаудары по Сирии. Об этом в субботу сообщает издание «Аль-Масдар».

Обстрел прошел в районе восточной части провинции Хомс и провинции Эр-Ракка. Там пролегает маршрут поставок нефти террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ). В результате ударов было уничтожены несколько транспортных средств ИГ.

Напомним, 29 декабря президент РФ Владимир Путин объявил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии. Официальные власти и сирийская вооруженная оппозиция договорились начать мирные переговоры. Меры по прекращению огня не распространяются на террористические группировки.