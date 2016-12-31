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31.12.16 / 14:28 Новости

Российские военные нанесли авиаудары по Сирии – СМИ

По маршруту поставок нефти террористов

Фото: obozrevatel.ua

Фото: obozrevatel.ua

Российские военно-космические силы нанесли авиаудары по Сирии. Об этом в субботу сообщает издание «Аль-Масдар».

Обстрел прошел в районе восточной части провинции Хомс и провинции Эр-Ракка. Там пролегает маршрут поставок нефти террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ). В результате ударов было уничтожены несколько транспортных средств ИГ.

Напомним, 29 декабря президент РФ Владимир Путин объявил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии. Официальные власти и сирийская вооруженная оппозиция договорились начать мирные переговоры. Меры по прекращению огня не распространяются на террористические группировки.

По материалам: interfax.ru

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