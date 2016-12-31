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31.12.16 / 13:52 Новости / Россия и мир

Директор Всемирного экономического форума предложил ЕС наладить отношения с Россией

Флаг-евросоюзаДиректор и член правления Всемирного экономического форума (ВЭФ) Филипп Реслер призвал Евросоюз наладить отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

«Достижение взаимопонимания на европейском континенте необходимо», — сказал Реслер. Он пояснил, что это, прежде всего, дело европейцев, а не США. «Следуя этим принципам, нужно выстраивать свою политику», — указал директор ВЭФ.

Напомним, Всемирный экономический форум ежегодно проходит в Давосе. Он создан в 1971 году. Основатель и единственный руководитель ВЭФ – швейцарский профессор Клаус Шваб. Россия сотрудничает с форумом с 1986 года.

По материалам: tass.ru

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