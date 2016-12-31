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31.12.16 / 17:21 Новости / Россия и мир

Disney и Pixar отсудили $194 тыс. у китайских компаний

За недобросовестную конкуренцию

Disney Enterprises и Pixar отсудили у ряда компаний Китая 1,35 млн юаней ($194 тыс.). Об этом в субботу сообщило агентство «Синьхуа».

Disney и Pixar подали в суд на две компании, которые использовали изображения, а также названия и постеры в мультфильме The Autobots, которые похожи на присутствующие в анимационных картинах Cars и Cars 2. Народный суд района Пудун в Шанхае признал, что компании нарушили права интеллектуальной собственности и вели недобросовестную конкуренцию.

Отметим, американский полнометражный анимационный фильм «Тачки» (Cars) вышел в 2006 году на студии Pixar. Премьера второй части состоялась в 2011 году. The Autobots выпустили в 2015 году.

По материалам: tass.ru
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