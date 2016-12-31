Фигуристку Сотникову могут лишить олимпийского золота из-за допинга — СМИ Она была упомянута в докладе Макларена

Российская фигуристка Аделина Сотникова упоминается в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Об этом в пятницу пишет издание La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, пробы Сотниковой могли быть вскрыты посторонними лицами. В списке тех, чьи пробы оказались положительными, россиянки нет.

Газета пишет, что итоги зимней Олимпиады-2014 в Сочи могут быть пересмотрены, если информация подтвердится. Информация пока официально не подтверждена.

Напомним, накануне Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила от участия в спортивных соревнованиях Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну. Российских спортсменов заподозрили в нарушении антидопинговых правил.