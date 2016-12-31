Киев потребовал вернуть осужденного в РФ за шпионаж украинца Чтобы он отбывал наказание на территории Украины

Министерство юстиции Украины потребовало у России вернуть украинца Валентина Выговского, которого в РФ осудили на шпионаж. Об этом ведомство сообщило в субботу.

Киев хочет, чтобы осужденный отбывал наказание на территории республики. Министерство отметило, что передача заключенного должна пройти «при наличии соглашения всех сторон». Ведомство отметило, что ранее направляло документы об экстрадиции Выговского.

Напомним, Выговского осудили по обвинению в шпионаже в 2014 году. Тогда подсудимый подтвердил свою вину и сообщил, что собирал информацию о военных самолетах РФ. Тогда ему дали 11 лет колонии строгого режима.