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31.12.16 / 09:30 Новости / Политика / Россия и мир

Китай опасается поддержки Тайваня со стороны Трампа

И обсуждает меры против остоова

ТайваньВласти Китая опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации окажет поддержку Тайваню. Об этом пишет в субботу Reuters со ссылкой на военные источники.

По информации агентства, в КНР обсуждают комплекс мер, которые призваны помешать Тайваню обрести независимость. Отмечается, что это могут быть экономические ограничения или проведение военных учений рядом с островом.

Напомним, официальные отношения Китая и Тайваня прервались в 1949 году. Некоторые деловые контакты возобновились в 1980-х годах. С начала 1990-х годов страны контактируют через пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

По материалам: reuters.com
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