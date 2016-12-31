Китай опасается поддержки Тайваня со стороны Трампа И обсуждает меры против остоова

Власти Китая опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации окажет поддержку Тайваню. Об этом пишет в субботу Reuters со ссылкой на военные источники.

По информации агентства, в КНР обсуждают комплекс мер, которые призваны помешать Тайваню обрести независимость. Отмечается, что это могут быть экономические ограничения или проведение военных учений рядом с островом.

Напомним, официальные отношения Китая и Тайваня прервались в 1949 году. Некоторые деловые контакты возобновились в 1980-х годах. С начала 1990-х годов страны контактируют через пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.