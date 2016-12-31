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31.12.16 / 07:08 Новости / Россия и мир / Экономика

Китай взыскал более $300 млн в рамках розыска беглых коррупционеров

За 2016 год были задержаны 908 человек

китайВластям Китая удалось взыскать 2,3 млрд юаней ($331,27 млн) в рамках кампании по розыску и поимке беглых коррупционеров. Сообщение об этом было опубликовано Центральной комиссией Компартии Китая по проверке дисциплины в пятницу.

За 11 месяцев 2016 года власти задержали 908 человек, 122 из которых были чиновниками. По расчетам комиссии, всего чиновникам удалось вывезти из страны не менее $50 млрд. Большая часть подозреваемых в коррупционных преступлениях скрываются в США и Канаде.

Напомним, кампания по розыску коррупционеров была запущена в 2014 году и получила название «охота на лис». В прошлом году  в КНР удалось вернуть 857 беглых коррупционеров.

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