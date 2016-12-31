Китай взыскал более $300 млн в рамках розыска беглых коррупционеров За 2016 год были задержаны 908 человек

Властям Китая удалось взыскать 2,3 млрд юаней ($331,27 млн) в рамках кампании по розыску и поимке беглых коррупционеров. Сообщение об этом было опубликовано Центральной комиссией Компартии Китая по проверке дисциплины в пятницу.

За 11 месяцев 2016 года власти задержали 908 человек, 122 из которых были чиновниками. По расчетам комиссии, всего чиновникам удалось вывезти из страны не менее $50 млрд. Большая часть подозреваемых в коррупционных преступлениях скрываются в США и Канаде.

Напомним, кампания по розыску коррупционеров была запущена в 2014 году и получила название «охота на лис». В прошлом году в КНР удалось вернуть 857 беглых коррупционеров.