По итогам году курс рубля укрепился к евро почти на четверть Евро – 64,52 вместо 80,43

По итогам 2016 года курс российской валюты укрепился к к курсу единой европейской валюты почти на четверть – на 24,7%. Об этом накануне сообщили на Московской бирже после окончания торгов на валютном рынке.

В последний рабочий день года евро стоил на бирже 64,52 рубля. Год назад его курс был равен 80,43 рубля. Курс доллара в 2016 году дошел до 61,27 рублей по сравнению с 73,59 рублей в 2015 году.

Напомним, до максимального значения за год доллар дошел также в его начале- 21 января. Тогда он стоил почти 86 рублей. В тот же день евро составил 93,7 рублей.

Индекс ММВБ за год вырос почти на 27%. В последний день 2016 года на бирже рублевый индекс вырос до 2232 пунктов с 1761 пунктов. Индекс РТС за год вырос на 52%. Он составил 1152 пунктов.