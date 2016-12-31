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31.12.16 / 10:58 Новости / Россия и мир / Экономика

Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС

Запланировали переговоры

лукашенкоПрезидент республики Беларусь Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Документ опубликовали в субботу.

Лукашенко поручил Государственному таможенному комитету провести переговоры по этому проекту договора. Он добавил, что в проект можно вносить незначительные изменения и дополнения.

Напомним, главы четырех из пяти стран ЕАЭС подписали Таможенный кодекс 26 декабря. Документ приняли Россия, Армения, Киргизия и Казахстан. При этому в Киргизии объявили, что кодекс не подписан. Позже президент Алмазбек Атамбаев его все же одобрил. Заседание глав ЕАЭС проходило в Петербурге. Лукашенко на встречу не приехал.

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