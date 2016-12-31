Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС Запланировали переговоры

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Документ опубликовали в субботу.

Лукашенко поручил Государственному таможенному комитету провести переговоры по этому проекту договора. Он добавил, что в проект можно вносить незначительные изменения и дополнения.

Напомним, главы четырех из пяти стран ЕАЭС подписали Таможенный кодекс 26 декабря. Документ приняли Россия, Армения, Киргизия и Казахстан. При этому в Киргизии объявили, что кодекс не подписан. Позже президент Алмазбек Атамбаев его все же одобрил. Заседание глав ЕАЭС проходило в Петербурге. Лукашенко на встречу не приехал.