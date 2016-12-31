Меркель в новогоднем обращении призвала немцев поддержать ЕС И рассказала об антиевропейских настроениях

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем новогоднем обращении к немцам призвала их оказать поддержку Евросоюзу. Об этом пишет в субботу агентство Reuters.

Меркель заявила, что 2016 год был сложным и теперь немцы должны объединиться. Политик посетовала на антиевропейские настроения в мире и призвала не забывать, что Германия — союзное государство.

«Мы, немцы, не должны считать, что лучшее будущее наступит, если мы будем двигаться в одиночку», — сказала канцлер. Также она пообещала принять меры по усилению безопасности в ФРГ.

Напомним, в 2016 одно из государств Евросоюза приняло решение о выходе. В Великобритании состоялся референдум, в ходе которого 51,9% жителей королевства проголосовали за то, чтобы покинуть ЕС. После этого премьер Дэвид Кэмерон ушел в отставку.