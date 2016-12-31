На Чукотке и Камчатке наступил 2017 год В 15:00 по Москве

На Чукотке и Камчатке наступил 2017 год. Это произошло в ночь с субботы на воскресенье.

Новый год на восток России пришел в 15:00 по московскому времени. Губернатор Чукотки Роман Копин отметил, что год для округа был «непростым». «Но мы прошли все “проверку на прочность” – сохранили всё то, чего достигли ранее, внедрили новые важные проекты, подготовили почву для будущих инициатив», — заявил он.

Напомним, в России десять часовых поясов. Самый западный район – Калининградская область. Там 2017 год наступит в час ночи по московскому времени.