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31.12.16 / 15:27 Новости / Россия и мир

На Чукотке и Камчатке наступил 2017 год

В 15:00 по Москве

На Чукотке и Камчатке наступил 2017 год. Это произошло в ночь с субботы на воскресенье.

Новый год на восток России пришел в 15:00 по московскому времени. Губернатор Чукотки Роман Копин отметил, что год для округа был «непростым». «Но мы прошли все “проверку на прочность” – сохранили всё то, чего достигли ранее, внедрили новые важные проекты, подготовили почву для будущих инициатив», — заявил он.

Напомним, в России десять часовых поясов. Самый западный район – Калининградская область. Там 2017 год наступит в час ночи по московскому времени.

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